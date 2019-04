Razzia gegen Spielhallen und Wettbüros

Mit einer Razzia gingen Polizei, Steuerfahndung und Ordnungsämter am Donnerstag (25. April 2019) in Spandau und Treptow-Köpenick gegen Spielhallen, Wettbüros und Kneipen vor. Kontrolliert wurden insgesamt 27 Läden und 76 Geldspiel- und Wettautomaten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die «beachtliche Beanstandungsquote» bei den Automaten habe bei 74 Prozent gelegen. Außerdem seien zwölf Straftaten, meist illegales Glücksspiel, und 43 Ordnungswidrigkeiten festgestellt worden. In einem Lokal wurden zwei Kilo unverzollter Shisha-Tabak gefunden.