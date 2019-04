Es liege der Verdacht nahe, dass ein Beamter geheime Informationen an mögliche Straftäter weitergegeben habe, teilte Projektleiterin Helga Seyb am Mittwoch (17. April 2019) mit. Seit Jahren gebe es unaufgeklärte Taten in Neukölln , bei denen Personen und Projekte gegen Rechtsextremismus attackiert würden.