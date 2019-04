Das teilte die Polizei am Dienstag (09. April 2019) mit. Die Polizei hatte am Montag mit einer Videosequenz sowie Bildern aus einer Überwachungskamera öffentlich nach zwei Männern gefahndet. Die 21 und 22 Jahre alten Tatverdächtigen meldeten sich daraufhin am Montagabend bei der Polizei in Spandau. Das Landeskriminalamt ermittelt.