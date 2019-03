«Vielleicht gibt es jemanden, der die Tat beobachtet hat», sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Der Litauer aus Spandau war am Montagabend in der Karl-Marx-Allee unterwegs, als ihm laut Polizei auf einem Gehweg ein Unbekannter entgegenkam. Dieser habe ihn mit einer Stichwaffe angegriffen und sei geflüchtet. Dem Verletzten gelang es noch, den Notruf zu wählen. Er starb aber am Ort des Angriffs.