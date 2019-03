Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Feuer in Bankfiliale: Staatsschutz ermittelt

In einer Bankfiliale in Berlin-Friedrichshain ist in der Nacht zum Mittwoch ein Brand gelegt worden. Wie die Polizei mitteilte, beschädigten die Flammen einen Geldautomaten im Vorraum. Ein Wachmann hatte das Feuer bemerkt und den Notruf gewählt. Da ein politisches Motiv möglich sein könnte, ermittelt der Staatsschutz.