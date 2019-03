Autorennen: Verteidiger sehen Mordvorwurf nicht bestätigt

In der Neuauflage des Prozesses um das tödliche Autorennen in Berlin vor mehr als drei Jahren hat sich der Mordvorwurf aus Sicht der Verteidigung nicht bestätigt.

Die Anwälte eines 30-Jährigen plädierten am Dienstag (19. März 2019) vor dem Landgericht auf eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Der Staatsanwalt hatte lebenslange Freiheitsstrafen wegen Mordes gegen die beiden angeklagten Raser gefordert. Sie hätten tödliche Folgen billigend in Kauf genommen. Zum Urteil könnte es am 26. März kommen.