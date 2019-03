Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Auto rammt Fußgängerin und fährt weiter

Ein Auto hat in Berlin-Spandau eine Fußgängerin gerammt und ist anschließend einfach weitergefahren. Die 53-Jährige wurde bei dem Unfall am frühen Donnerstagmorgen auf der Kreuzung Falkenseer Chaussee/Am Kiesteich schwer verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei sucht nach Zeugen.