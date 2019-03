Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Terrorprozess: Drei Männer zu Haftstrafen verurteilt

Das Berliner Kammergericht hat drei Männer wegen Unterstützung der Terrormiliz «Islamischer Staat» (IS) zu Haftstrafen von drei bis zu drei Jahren und zehn Monaten verurteilt. Die Angeklagten hätten sich in der inzwischen verbotenen Berliner Moschee Fussilet 33 radikalisiert und Ende 2016 ihre Ausreise nach Syrien vorbereitet, begründete das Gericht am Mittwoch. Sie hätten dort den IS als Kämpfer unterstützen wollen. Die 23- bis 47-Jährigen hätten ihre radikalislamistische Einstellung bis heute nicht korrigiert.

© dpa

Auch der Attentäter vom Breitscheidplatz, Anis Amri, besuchte die Fussilet Moschee regelmäßig. Bei dem Anschlag mit einem Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche im Dezember 2016 wurden zwölf Menschen getötet. Kontakte der drei Angeklagten zu Amri seien im Prozess nicht nachgewiesen worden, sagte ein Verteidiger nach rund 13-monatiger Verhandlung. Die Angeklagten hatten geschwiegen.

Die Richter sahen es als bestätigt, dass die Angeklagten - ein Deutsch-Marokkaner und zwei Türken - sowie gesondert verfolgte Komplizen in zwei Gruppen und auf verschiedenen Routen nach Syrien gelangen wollten. Zwei der Angeklagten hätten zuvor mit betrügerisch erlangten Darlehen hochwertige Handys erworben und weiterverkauft, um die Ausreise zu finanzieren. Die Reisen seien misslungen.

Alle drei Männer wurden der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung und der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat schuldig gesprochen. Zwei der Angeklagten hätten sich zudem des Betrugs schuldig gemacht. Die Generalbundesanwaltschaft hatte auf Strafen von vier bis zu vier Jahren und sechs Monaten Haft plädiert. Die Verteidiger hatte Freispruch von Terrorvorwürfen beantragt.