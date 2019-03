CDU: Mieteinnahmen aus Clan-Immobilien einziehen

Viele Jahre lang konnten Mitglieder von arabischstämmigen Großfamilien in bestimmten Großstädten schwerkriminell sein, ohne harte Konsequenzen spüren zu müssen. Seit einiger Zeit startet der Staat Razzien und zieht Vermögen. Der CDU geht das noch nicht weit genug.

Berlin (dpa/bb) - Die Berliner CDU will den Kampf gegen die Clan-Kriminalität verschärfen und auch die Mieteinnahmen aus beschlagnahmten Immobilien einziehen. Der Berliner CDU-Fraktionsvorsitzende Burkard Dregger sagte mit Blick auf 77 Häuser und Wohnungen einer arabischstämmigen Großfamilie, der Senat solle jetzt «endlich handeln». Die Erträge aus den im Sommer 2018 beschlagnahmten Immobilien müssten auf Treuhandkonten eingefroren werden, um sie den kriminellen Strukturen zu entziehen. Die Gesetzeslage mache das möglich. «Das wird sie erheblich treffen», betonte Dregger bei einem Ortstermin der CDU in Neukölln zum Thema Clans.

Der Neuköllner Jugend-Bezirksstadtrat Falko Liecke will seine Ankündigungen, kriminellen Clans gegebenenfalls die Kinder zu entziehen, möglichst bald umsetzen. «Die Definition, ob Kriminalität in einer Familie Auswirkungen auf das Kindeswohl hat, die fehlt bisher», sagte Liecke. Daher prüfe eine externe Juristin diesen Aspekt derzeit im Auftrag des Bezirks und in Zusammenarbeit mit einem Kinderpsychologen. «Wir wollen eine rechtliche Grundlage schaffen, damit wir gegenüber dem Familiengericht entsprechend argumentieren können.»