Verdacht auf sexuelle Gewalt: Kita suspendiert Mitarbeiter

Eine Kita in Neukölln hat einen Mitarbeiter nach dem Verdacht auf sexualisierte Gewalt umgehend suspendiert.

Die zuständige Stelle des Landeskriminalamts sei bereits eingeschaltet und ermittele, berichtete Pfarrer Andreas Schiel für den Verband Evangelischer Kindertageseinrichtungen Süd am Mittwoch (13. März 2019). Der Übergriff soll an der Evangelischen Kita Martin Luther King erfolgt sein. Der Verband selber hatte den Verdacht öffentlich gemacht und den Namen der Kita genannt. Der Verdacht richtet sich gegen ein Mitglied des pädagogischen Personals. Eltern hatten der Leitung am Montag von Erzählungen ihres Kindes berichtet. Die beschuldigte Person sei sofort frei gestellt worden, sagte Schiel.