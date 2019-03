Polizei will Konzentration auf Innenstadt-Kriminalität

Diese derzeit sieben Orte mit einer Häufung von Verbrechen liegen in der östlichen Innenstadt, in Kreuzberg Friedrichshain und Neukölln . Daher soll künftig für dieses Gebiet eine einzige Organisationseinheit, eine sogenannte Direktion, zuständig sein, wie Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Montag (04. März 2019) im Innenausschuss bei der konkreten Vorstellung der bereits bekannten Reformpläne erläuterte.