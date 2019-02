Bei dem Streit war ein 23-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Ermittler einer Mordkommission fragen nun, wer den Vorfall in der Nacht auf den 27. Januar im Polska Paka Club beobachtet hat . Mit entsprechenden Plakaten wendet sich die Polizei auch an die Menschen in der Umgebung des Clubs in der Reinickendorfer Straße.