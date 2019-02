Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

29-Jähriger erleidet bei Streit schwere Stichverletzungen

Ein 29-Jähriger hat bei einem Streit mit zwei Unbekannten in Berlin-Neukölln schwere Stichverletzungen am Hals davongetragen. Zudem wurde dem Mann am Samstagabend ein Schlag mit einem Aschenbecher versetzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach seien die Unbekannten an ihn herangetreten und hätten mit ihm gestritten. Nach der Attacke sei das Duo geflüchtet. Sein 31 Jahre alter Bekannter habe ihn mit blutenden Wunden im Innenhof eines Mehrfamilienhauses an der Karl-Marx-Straße entdeckt und die Polizei alarmiert. Der Verletzte wurde in eine Klinik gebracht. Wo genau sich der Streit zutrug, war zunächst unklar.

