In dem Geschäft in der Kiefholzstraße in Alt-Treptow bedrohten zwei maskierte Männer am Freitagabend (22. Februar 2019) die beiden an den Kassen sitzenden Mitarbeiter mit einer Schusswaffe und einem Messer, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Demnach blieben die Angestellten im Alter von 62 und 29 Jahren bei dem Überfall unverletzt. Das Duo floh mit der Beute.