Drei mutmaßlichen Drogenhändlern ist die Polizei in Halensee auf die Schliche gekommen, zwei konnte sie festnehmen.

Am Mittwochabend fiel Zivilpolizisten ein polizeibekannter 17-Jähriger in der Paulsborner Straße auf, als er eine Wohnung betrat, wie die Polizei am Donnerstag (21. Februar 2019) mitteilte. Wenig später sei ein 18-Jähriger hinzugekommen. Als die beiden das Haus verließen, folgten ihnen die Fahnder, da aus der Wohnung starker Cannabis-Geruch gedrungen war.