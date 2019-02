Nach Motorrad-Diebstahl und gesteht Angeklagter teilweise

Nach einer wilden Verfolgungsjagd, bei der Motorraddiebe mit bis zu 117 Stundenkilometern durch Pankow gerast waren, hat ein 26-Jähriger eine Beteiligung gestanden.

Der 26-Jährige gab an, er habe sich den Kleintransporter in seiner polnischen Heimat geliehen, um zu seiner Arbeit nach Ostfriesland zu fahren. An einer Raststätte habe er den Mann kennengelernt, mit dem er kurz darauf in Berlin ein Motorrad gestohlen habe. «Er überredete mich dazu.» Der Komplize habe sich ans Steuer des Wagens gesetzt.