Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Polizeianwärter baut Unfall und will flüchten

Ein 26 Jahre alter Polizeianwärter ist in Berlin-Reinickendorf mit seinem Wagen frontal gegen einen Baum geprallt. Dabei beschädigte er am frühen Samstagmorgen drei in der Nähe geparkte Autos, wie die Polizei weiter mitteilte. Eine Zeugin alarmierte die Polizei, als der junge Mann den Unfallort in der Klemkestraße verlassen wollte. Den eintreffenden Einsatzkräften gegenüber reagierte er äußerst aggressiv und leistete Widerstand. Zwei Polizisten seien leicht verletzt worden, hieß es. Weil vermutet wurde, dass der junge Mann Alkohol getrunken hatte, wurde ihm auf einer Polizeiwache Blut entnommen. Anschließend kam er in ein Krankenhaus.