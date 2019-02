Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Farbanschlag auf Fraunhofer Institut: Staatsschutz ermittelt

Unbekannte haben den Eingang des Fraunhofer-Instituts für Nachrichtentechnik in Berlin-Charlottenburg mit Farbe beschmiert und eine Scheibe beschädigt. «Sicherheitsmitarbeiter hatten morgens gegen 4 Uhr dumpfe Geräusche gehört und den Schaden entdeckt», sagte eine Polizeisprecherin am Samstag. Die Eingangstür des Instituts am Einsteinufer sei mit Bitumenfarbe beschmiert worden. Eine Glasscheibe wurde durch mehrere Steinwürfe beschädigt.

«Was das soll, wissen wir nicht. Die Täter sind unerkannt geflüchtet und haben keine Botschaft hinterlassen», teilte ein Sprecher des Instituts mit. Die genaue Schadenshöhe stand demnach noch nicht fest. Weil politische Gründe nicht ausgeschlossen werden können, hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen.