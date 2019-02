Unbekannte sind in Zehlendorf in eine Parfümerie eingebrochen.

Die drei maskierten Einbrecher drangen kurz nach Mitternacht in das Geschäft in der Riemeisterstraße ein, wie die Polizei am Dienstag (12. Februar 2019) mitteilte. Demnach verluden sie eine größere Menge Parfümflaschen in einen Transporter und flohen. Zum Wert des Diebesguts konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.