Senatsverwaltung erwartet korrekte Corona-Meldedaten nach Feiertagen

Die Senatsverwaltung für Gesundheit rechnet damit, dass die Daten zu Corona-Infektionen in Berlin bald wieder in gewohntem Umfang gemeldet werden.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte am Mittwoch (29. Dezember 2021) erklärt, nach seiner Einschätzung sei die tatsächliche Inzidenz in Deutschland derzeit zwei bis drei Mal so hoch wie die ausgewiesene. Die Berliner Gesundheitsverwaltung teilte am Donnerstag auf Anfrage mit, über die Feiertage könne es zu Verzögerungen kommen, da nicht alle Daten an das Landesamt für Gesundheit und Soziales gemeldet würden. «Wir gehen davon aus, dass im neuen Jahr die Daten wieder wie gewohnt im Lagebericht veröffentlicht werden.»