Pfeiffer-Poensgen: Preußen-Stiftung braucht mehr Geld

Bei der anstehenden Reform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz geht es für Bund und Länder aus Sicht der baldigen Vorsitzenden der Kulturministerkonferenz, Nordrhein-Westfalens Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen, auch um Geldfragen. «Die Länder müssen ihre Position noch finden. Da wird es unterschiedliche Betrachtungsweisen geben und auch über die Finanzierung diskutiert werden», sagte die parteilose Ministerin der Deutschen Presse-Agentur. «Da müssen sich die Länder am Ende des Tages positionieren», das werd noch ein ziemlich komplexer Vorgang.

«Die Beträge sind seit Mitte der 90er Jahre gedeckelt und der Anteil der Länder ist überschaubar», sagte Pfeiffer-Poensgen. «Das ist aber eine Diskussion, die nicht in der Reformkommission zu führen ist, das müssen letzten Endes die Ministerpräsidenten miteinander entscheiden. Diese Entscheidung steht in den nächsten zwei Jahren an: Wer will dabei sein? Und was bedeutet das für das eigene Engagement, auch finanziell?»