Starker Zulauf in Berliner Impfzentren über die Feiertage

An Heiligabend waren die Einrichtungen bis 14 Uhr geöffnet. An dem Tag zählten die Helferinnen und Helfer in Tegel knapp 1500 Menschen für die Impfungen. Für das Impfzentrum Messe waren an dem Tag gut 1000 Impfwillige angemeldet. Ins ICC kamen rund 500 Erwachsene und 120 Kinder zum Impfen.