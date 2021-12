Corona-Lagebericht: Zehn neue Todesfälle

Die Corona-Lage in Berlin bleibt angespannt. Wie aus dem Lagebericht des Robert Koch-Instituts vom 23. Dezember 2021 hervorgeht, meldeten die Gesundheitsämter innerhalb eines Tages 2488 Fälle.

Das sind mehr als am Vortag, als 2294 neue Infektionen registriert wurden. Am Donnerstag vor einer Woche waren es 2271. Zehn Menschen starben im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Zwei der drei Ampeln im Warnsystem des Landes sind weiter rot: Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 333,6. Sie gibt an, wie viele von 100.000 Menschen sich innerhalb einer Woche nachweislich angesteckt haben. Innerhalb Berlins gibt es große Unterschiede: In Steglitz-Zehlendorf lag der Wert bei 172,3, in Treptow-Köpenick bei 454,2.