Franziska Giffey ist neue Regierende Bürgermeisterin von Berlin

Die frühere Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) ist neue Regierende Bürgermeisterin von Berlin.

Das Berliner Abgeordnetenhaus hat in der Sitzung am 21. Dezember 2021 Franziska Giffey zur neuen Regierenden Bürgermeisterin von Berlin gewählt. Zudem sind die zehn Senatorinnen und Senatoren des rot-grün-roten Senats ernannt und im Amt vereidigt worden.

Die 43-Jährige erhielt am Dienstag (21. Dezember 2021) im Abgeordnetenhaus 84 von 139 Stimmen und führt nun einen rot-grün-roten Senat. Sie löst ihren Parteifreund Michael Müller ab, der nach sieben Jahren im Roten Rathaus in den Bundestag wechselte. Nach ihrer Wahl wurde Giffey vereidigt. Anschließend wollte sie die Amtsgeschäfte im Rathaus übernehmen und die zehn Senatorinnen und Senatoren ernennen. Danach sollten diese im Abgeordnetenhaus vereidigt werden.

Die SPD stellt neben der Regierungschefin vier Senatoren, Grüne und Linke je drei. Mit sieben weiblichen und vier männlichen Politikern sind Frauen im Berliner Senat so reichlich vertreten wie noch nie zuvor. Am frühen Abend will sich die Regierungsmannschaft zu ihrer ersten Sitzung treffen. SPD, Grüne und Linke regieren in Berlin bereits seit 2016 gemeinsam, im neuen Senat überwiegen indes neue Gesichter. Der Koalitionsvertrag für die kommenden fünf Jahre war am 29. November vorgestellt worden. Anschließend hatten Parteitage von SPD und Grünen mit großer Mehrheit zugestimmt, die Linken sagten bei einem Mitgliederentscheid «Ja».