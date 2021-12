Booster-Impfung in Berlin bereits nach drei Monaten

Corona-Impfungen können in Berlin nun schon nach drei statt fünf Monaten aufgefrischt werden.

Das kündigte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Montag (20. Dezember 2021) an. «Wir verkürzen Frist für Boostern auf 3 Monate. Es macht kein Sinn, boosterwillige Menschen zurückzuschicken, obwohl früheres Boostern empfohlen», schrieb Kalayci bei Twitter. «Wir befinden uns in sehr kritischen Phase vor einer Omikron-Welle, wo jede Boosterimpfung zählt. Rechnen mit zeitnahen Stiko-Empfehlung.»