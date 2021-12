Sieben-Tage-Inzidenz in Berlin weiterhin hoch bei 316,7

Die Corona-Inzidenz in Berlin bleibt hoch. Der Wert lag am Montagmorgen (20. Dezember 2021) bei 316,7, wie das Robert Koch-Institut mitteilte.

Infografiken zu den Fallzahlen in Berlin. Die offiziellen Informationen des Landes Berlin zum Coronavirus (SARS-CoV-2). mehr

Das war etwas mehr als in den vergangenen Tagen und deutlich mehr als in der vergangenen Woche. Das Durchschnitts-Niveau in ganz Deutschland liegt ähnlich hoch. Die Corona-Inzidenz ist die Zahl der binnen sieben Tagen registrierten Infektionen je 100.000 Einwohner.