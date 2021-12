Spandau ohne Probleme gegen White Sharks Hannover

Die Wasserfreunde Spandau bleiben in der Wasserball-Bundesliga in der Erfolgsspur. Der Rekordmeister hatte beim 15:3 (4:0, 3:1, 5:0, 3:2) gegen den weiterhin punktlosen Tabellenletzten White Sharks Hannover keine Probleme und feierte den fünften Sieg im fünften Spiel. In der Schwimmhalle Schöneberg war Denis Strelezkij am Samstag mit drei Treffern am erfolgreichsten. Jeweils zwei Mal trafen Zoran Bozic, Nikola Dedovic, Marin Restovic und Agusti Pericas.

© dpa

© DOB Sonntagsshopping mit besonderen Angeboten im Designer Outlet Berlin Erleben Sie am 19.12.2021 von 13 bis 19 Uhr magische Weihnachten mit Elfenparade und Weihnachtsmannpostamt bei über 100 Designermarken – bis zu 70% günstiger als UVP. mehr