Staatsschutz ermittelt wegen Drohschreiben an Politiker

In Berlin ermittelt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts, nachdem unter anderem Politiker in der Hauptstadt Drohbriefe erhalten haben.

Wie der RBB am Dienstag (14. Dezember 2021) mit Berufung auf Informationen des ARD-Hauptstadtstudios und des Politikmagazins «Kontraste» berichtete, wird in den Drohschreiben «blutiger Widerstand» gegen die geplante Impfpflicht angekündigt. Die Schreiben enthielten demnach ein in Alufolie eingewickeltes Stück Fleisch. «Wir können diese Sachverhalte bestätigen», sagte eine Sprecherin der Berliner Polizei am Mittwochmorgen. «Derzeit sind uns mehr als ein Dutzend dieser Sendungen bundesweit bekannt.»