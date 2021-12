Wasserfreunde Spandau mit souveränem Sieg in Esslingen

Die Wasserfreunde Spandau bleiben in der Bundesliga ungeschlagen. Am sechsten Spieltag setzten sich die Wasserballer am Samstag beim SSV Esslingen mit 18:8 durch und bleiben mit 8:0 Punkten Spitzenreiter der Achter-Gruppe A. Die Spandauer Torausbeute teilten sich insgesamt neun Schützen. Dreimal erfolgreich waren Dimitrios Nikolaides, Aleks Sekulic und Denis Strelezkij, je zweimal trafen Marek Tkac, Dmitri Kholod und Zoran Bozic.