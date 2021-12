Obdachlosigkeit in Berlin: Zählung im Sommer geplant

Im Rahmen des Projekts «Zeit der Solidarität» sollen tausende Freiwillige im kommenden Sommer Daten zur Situation von obdachlosen Menschen in Berlin erheben.

Das Projekt «Zeit der Solidarität» will nach Eigenangaben die Situation von Menschen in Obdachlosigkeit verbessern. Aus insgesamt drei Zählungen und zahlreichen begleitenden Kultur- und Infoveranstaltungen sollen auch Forderungen an die Politik abgeleitet werden. Die erste Zählung hatte bereits Anfang 2020 stattgefunden, die dritte Zählung ist für den Winter 2023/24 geplant. Das Projekt wird von der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales in Berlin unterstützt.