Bombenfund: 15.000 Berliner müssen Sonntag Wohnung verlassen

Nach dem Fund einer Fliegerbombe müssen Tausende Menschen in den Berliner Bezirken Reinickendorf und Mitte am Sonntag ihre Wohnungen verlassen.

Insgesamt 15.000 Menschen sind ab 6 Uhr morgens am Sonntag (12. Dezember 2021) angehalten, eine Sperrzone im Umkreis von 500 Metern rund um den Fundort der Bombe in der Iranischen Straße zu räumen, wie ein Sprecher der Stadt sagte.

Sammelpunkte für Menschen

Wer kann, soll nach Angaben der Stadt am Wochenende bei Freunden oder Angehörigen unterkommen. Alle anderen können demnach in Unterkünften der Stadt Zuflucht suchen: Sie sollen sich bis spätestens 11.30 Uhr an Sammelpunkten rund um die Sperrzone einfinden. Haustiere sind nach den Angaben vom Dienstag nicht in den Unterkünften erlaubt. Die Sammelpunkte befinden sich in der Osloer Straße 36-37, der Reinickendorfer Straße gegenüber der Nummern 71-73 und in der Seestraße 80.