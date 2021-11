Senatorin beklagt «Rationierung» von Biontech-Impfstoff

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci hat die «Rationierung» des Biontech-Corona-Impfstoffs durch den Bund sowie ausbleibende Lieferungen beklagt. Sowohl der Senat für die landeseigenen Impfzentren als auch die Ärzte bekämen nicht genug von dem Vakzin, sagte die SPD-Politikerin am 30. November 2021.

Das führe bei vielen Patienten, die für Erst- und Auffrischungsimpfungen stattdessen den Impfstoff von Moderna bekommen sollen, zu Verunsicherung und höherem Aufklärungsbedarf. «Dass die Rationierung von Biontech unser Impftempo abschwächt, dazu darf es nicht kommen», so Kalayci. Nach ihren Angaben kamen von den in der Vorwoche bestellten 38.610 Biontech-Impfdosen «null» an. «Eigentlich sollte die Rationierung erst diese Woche kommen, aber wir haben schon mal vorsorglich letzte Woche nichts bekommen», so Kalayci. Für diese Woche seien 30.600 Biontech-Dosen bestellt gewesen und 14.640 geliefert worden.