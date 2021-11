Spandau 04 will in Genua kein Punktelieferant sein

Wasserball-Rekordmeister Spandau 04 ist in der Champions League beim neunmaligen Sieger Pro Recco Genua am Mittwoch klarer Außenseiter. Die Gastgeber mit einem halben Dutzend italienischer Nationalspieler und mehreren internationalen Stars haben ihre drei Partien im laufenden Königsklassenwettbewerb souverän gewonnen. Sie führen das Achter-Feld mit neun Zählern an.

Spandau hat gegen Roter Stern Belgrad und Jug Dubrovnik zwei Mal verloren und nach dem Heim-Remis gegen Waspo Hannover lediglich einen Punkt auf dem Konto. Nur die besten vier Teams erreichen nach 14 Spieltagen das Final 8 im Juni 2022 in Belgrad.

In der Champions League ist Spandau bisher viermal auf Pro Recco getroffen. Dreimal gab es deutliche Niederlagen. Knapp war es nur beim 9:10 im Januar 2018 in Schöneberg.

«Aber wir müssen uns nicht klein machen. Wir fahren nicht mit Angst gen Süden und wollen nicht nur Punkte abgeben. Sonst könnten wir ja gleich zuhause bleiben», sagte Manager Peter Röhle. Außerdem sei man nach dem letzten schwachen Heimauftritt gegen Dubrovnik beim 8:16 in der Pflicht zur Wiedergutmachung.