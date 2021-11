Rot-grün-roter Koalitionsvertrag steht

Nach rund fünf Wochen intensiver Gespräche steht der Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und Linken in Berlin.

«Es gibt eine politische Einigung über alle noch offenen Punkte im Koalitionsvertrag für die Bildung einer neuen Berliner Landesregierung», schrieb die designierte Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) am Sonntag (28. November 2021) auf Instagram. «Ich bin erleichtert» so Giffey. «Tausend Dank an alle, die mitgearbeitet, organisiert, vorbereitet und um den besten politischen Weg für Berlin gerungen haben.»