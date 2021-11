Verschärfte Corona-Regeln in Kraft: 2G Plus in vielen Bereichen

Die Weihnachtsmärkte in Berlin dürfen vorerst weiter öffnen. Wie schon zuvor gilt für die Besucher Maskenpflicht. Einige Märkte wie am Breitscheidplatz, am Gendarmenmarkt oder vor dem Roten Rathaus waren erst am Montag eröffnet worden, andere haben schon etwas länger offen. Manche Veranstalter setzen auf 2G-Regeln , auf anderen Märkten haben auch Ungeimpfte Zutritt.