Österreichischer Schriftsteller Setz mit Kleist-Preis geehrt

Nach coronabedingt mehrfacher Verschiebung ist der österreichische Schriftsteller Clemens J. Setz am Sonntag in Berlin mit dem Heinrich-von-Kleist-Preises für 2020 ausgezeichnet worden. Der mit 20.000 Euro dotierte Literaturpreis wurde während einer Matinée im Deutschen Theater verliehen.

Der Preis, der Setz bereits im März des vergangenen Jahres zuerkannt worden war, wird in Erinnerung an den Dramatiker, Novellisten und Essayisten Heinrich von Kleist (1777-1811) von der in Berlin und Köln agierenden Kleist-Gesellschaft verliehen.