Wegen Corona: Berliner Sportler-Gala als Online-Show

Die Gala für Berlins Sportlerinnen und Sportler des Jahres fällt aus. Stattdessen werden die Berliner Champions 2021 im Dezember in einer noch nicht genau terminierten Online-Show geehrt, wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten. Eigentlich hatte am 4. Dezember ein Festakt stattfinden sollen. Wegen der schnell steigenden Inzidenzen in der Corona-Pandemie wurde die unter 2G-Plus-Regel geplante Veranstaltung nun aber abgesagt.

© dpa

Bis zum Sonntag können Sport-Fans unter www.champions-berlin.de ihre herausragenden Athletinnen und Athleten, Mannschaften sowie Trainerinnen, Trainer oder Managerinnen und Manager wählen und unter anderem Karten für das DFB-Pokalfinale 2022 gewinnen. Jeweils zehn Akteure pro Kategorie stehen zur Wahl.

Neben den Stimmen der Berlinerinnen und Berliner fließen auch die Ergebnisse einer Expertenjury zu jeweils 50 Prozent ins Endergebnis des seit 1979 vergebenen Publikumspreises der Hauptstadt-Medien ein.

