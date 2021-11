Corona-Inzidenz steigt weiter auf rund 315

Die Sieben-Tage-Inzidenz zur Ausbreitung des Coronavirus in Berlin ist weiter leicht gestiegen.

Am Dienstag (16. November 2021) wurde der Wert mit 315,8 angegeben, wie das Robert Koch-Institut mitteilte. Die Zahl gibt an, wie viele nachgewiesene Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen registriert wurden. Am Montag lag der Wert bei 306,2, vor einer Woche bei rund 220.