Mittelham beim WTT Contender in Novo Mesto im Doppelfinale

Nina Mittelham vom TTC Berlin Eastside hat beim WTT (World Table Tennis)-Contender im slowenischen Novo Mesto im Doppel an der Seite von Sabine Winter (Schwabhausen) das Finale erreicht. In der Vorschlussrunde schlug das deutsche Duo das französische Paar Pauline Chasselin/Prithika Pavade mit 3:1. Nachdem der erste Satz mit 2:11 klar verloren ging, holten sich Winter/Mittelham die folgenden Durchgänge klar mit 11:9, 11:4 und 11:7. Im Endspiel an diesem Sonntag treffen sie auf das chinesische Duo Liu Weishan/Wang Yidi, die im Halbfinale Australiens Liu Yangzhi/Minhyung Jee ebenfalls mit 3:1 besiegten.

