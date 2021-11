Senatorin appelliert: Auffrischungsimpfungen nutzen

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hat die Menschen aufgefordert, die Corona-Impfung aufzufrischen.

Jeder, bei dem die zweite Impfung länger als sechs Monate zurückliege, sollte sich einen Termin in einem Impfzentrum oder bei seinem Hausarzt geben lassen, sagte Kalayci am Freitag (05. November 2021) im RBB-Inforadio. «Meine große Bitte ist: Nutzen Sie die Gelegenheit und gehen Sie in die Impfzentren.» Kalayci betonte, ein Ergebnis der Gesundheitsministerkonferenz von Bund und Ländern sei das abgestimmte Vorgehen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und den Ärzte-Vertretern. «Dieses Hickhack rund um Auffrischungsimpfungen ist wohl jetzt beendet.»