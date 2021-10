Corona-Pandemie: Inzidenz steigt auf 125

In Berlin sind wieder mehr Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden.

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am frühen Mittwochmorgen (27. Oktober 2021) eine Sieben-Tage-Inzidenz von 125,0. Der Wert gibt an, wie viele Menschen sich pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen nachweislich mit dem Virus infizierten. Am Dienstag hatte der Wert bei 118,7 gelegen, am Montag bei 114,9. Die Zahlen stiegen zuletzt auch bundesweit an.