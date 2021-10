Mehrere brennende Fahrzeuge in Kreuzberg

In Kreuzberg haben am Dienstag früh mehrere Fahrzeuge gebrannt.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstag (19. Oktober 2021) mitteilte, gab es keine Verletzten. Gegen 5.00 Uhr wurden die Einsatzkräfte zuerst zu einem brennenden Transporter am Segitzdamm gerufen. Dort griff das Feuer auf ein nebenstehendes Auto über. Kurz darauf stand ein weiteres Auto in der Gitschinerstraße in Flammen. Laut Sprecher brannten alle drei Fahrzeuge in voller Ausdehnung. Über den brennenden Transporter hatte zuvor bereits «B.Z.» online berichtet.