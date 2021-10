Schock für Paralympics-Siegerin Krawzow: Gehirntumor

Bei Paralympics-Siegerin Elena Krawzow ist bei einem MRT ein Gehirntumor festgestellt worden. Das teilte die 27 Jahre alte Schwimmerin am Samstag über ihre Social-Media-Kanäle mit. «Seit Tokio plagen mich Kopfschmerzen und Schwindelattacken», schrieb die Berlinerin. Nach vielen Terminen im Urlaub habe sie die Ursache abklären lassen wollen und ein MRT machen lassen. «Noch am Freitagabend bekam ich ein MRT mit Kontrastmittel und dann wurde es schon recht klar, es ist ein Tumor in der linken oberen Gehirnhälfte», teilte Krawzow mit.

© dpa

Am vergangenen Sonntag sei sie kurzzeitig in der Berliner Charité stationär aufgenommen worden, am Montag folgte eine Gewebeprobe. «Jetzt heißt es, zwei quälend lange Wochen abwarten, bis alle Ergebnisse da sind», schrieb die Paralympics-Siegerin von Tokio.

«Diese Nachricht nimmt uns alle sehr mit, und dennoch sind wir voller Hoffnung, dass alles gut ausgeht», wünschte das deutsche Paralympics-Team. «Liebe Elena, wir sind mit unseren Gedanken und den besten Wünschen bei dir. Bleib stark!» Die Schwimmerin hat alle ihre Termine bis auf Weiteres abgesagt.

© Beate Wätzel Vinowellness – Wellness mit Weintrauben Erleben Sie die Weintraube von einer neuen Seite: prickelnd, kernig und intensiv wirksam: Vinowellness vom 1. September bis zum 31. Oktober in der Spreewald Therme in Burg. mehr