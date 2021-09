Corona-Inzidenz in Berlin sinkt weiter

Die Corona-Inzidenz ist in Berlin erneut gesunken und liegt aktuell bei 62,0. Der Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich nachweislich innerhalb von sieben Tagen neu mit dem Virus infizieren.

Am Montag lag er laut den Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 69,1. Derzeit gehen die Zahlen nicht nur in Berlin, sondern auch bundesweit wieder zurück. Allerdings liegt Berlin weiter leicht über dem bundesweiten Durchschnitt, der am 28. September 2021 vom RKI mit 60,3 angegeben wurde.