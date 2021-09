Fliegerbombe in Berlin-Rahnsdorf entschärft

Spezialisten des Landeskriminalamts haben eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Berlin-Rahnsdorf entschärft.

Der Zünder des Blindgängers sei kurz nach 13 Uhr erfolgreich beseitigt und die Bombe so unschädlich gemacht worden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag (16. September 2021). Die russische 100-Kilo-Bombe war am Mittwochnachmittag bei Bauarbeiten gefunden worden.