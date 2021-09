Bundesweite Aktionswoche: Döner-Gutschein für Corona-Spritze

Seit Anfang der Woche gibt es im Rahmen der laufenden, bundesweiten Aktionswoche in der Hauptstadt viele niedrigschwellige Angebote. So können sich Interessierte an bestimmten Tagen unter anderem im Zoo, beim nächsten Hertha-BSC-Spiel im Olympiastadion , in der Eishockey-Halle beim Spiel der Berliner Eisbären oder auch vor dem Dönerladen impfen lassen. Nach den ersten zwei Stunden wurde das Angebot augenscheinlich gut angenommen: Zwischen 50 und 60 Leute ließen sich mit dem Vakzin von Moderna spritzen.