Verdi kündigt Streikpause bei Vivantes-Töchtern an

Der Streik bei Tochterunterunternehmen des Klinikbetreibers Vivantes soll an diesem Wochenende ausgesetzt werden.

Verdi habe Vivantes einen Verhandlungstermin für Samstag (18. September 2021) angeboten, sagte Verhandlungsführer Ivo Garbe am Dienstag in Berlin. Man sei auch am Montagvormittag noch zu Gesprächen und einer Aussetzung des Arbeitskampfes bereit. Etwa 400 Mitarbeiter von Tochterunternehmen seien derzeit im Ausstand.

Der Streik am Mutterhaus von Vivantes und an der Charité soll unterdessen weitergeführt werden. Verdi sei bereit, Angebote zu machen und den Streik einzuschränken, sagte Verhandlungsführerin Meike Jäger am Mittwoch in Berlin. «Es gibt in beiden Unternehmen noch keine Lösung, wie wir die Mindestbesetzung für das Personal festlegen», sagte Jäger.