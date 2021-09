Corona-Inzidenz in Berlin bei 85,3

Die Berliner Corona-Zahlen übertreffen den bundesweiten Durchschnitt inzwischen deutlich. In den vergangenen sieben Tagen steckten sich in der Stadt 85,3 von 100.000 Menschen mit dem Virus an, wie das Robert Koch-Institut am 15. September 2021 mitteilte. Am Mittwoch vergangener Woche waren es 81 gewesen.

© dpa

Informationen zum Coronavirus: Lagebericht Infografiken zu den Fallzahlen in Berlin. Die offiziellen Informationen des Landes Berlin zum Coronavirus (SARS-CoV-2). mehr

Bundesweit ging die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz unterdessen weiter zurück, am Mittwoch bezifferte das Institut sie auf 77,9. Vor einer Woche hatte der Wert noch bei 82,7 gelegen und damit höher als in Berlin. Die höchsten Infektionswerte unter den Bezirken gibt es unverändert in Spandau. Dort liegt die Inzidenz inzwischen bei 170,8. Am anderen Ende der Stadt, in Marzahn-Hellersdorf, erreicht der Wert nur 46,4.

© dpa Grüne Woche 2022 wieder mit Besuchern geplant Die Agrarmesse Grüne Woche öffnet im Januar wieder für Besucher. Nach einer reinen Online-Ausgabe 2021 soll es wieder ein «Publikums-Highlight» in den Messehallen geben. mehr

© dpa Senat beschließt Corona-2G-Optionsmodell Wer in Berlin noch nicht gegen Corona geimpft ist, könnte es künftig schwer haben, in ein Restaurant oder eine Veranstaltung zu kommen. Denn Anbieter dürfen künftig zum 2G-Modell wechseln, bei dem Gäste keine Maske mehr tragen müssten. mehr