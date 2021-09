Mit Wörner und Müller: Familiäres bei Kretschmers Modenschau

Natalia Wörner mit Sohn, Michael Müller mit Tochter und ein Küsschen für den Ehemann: Bei der Show von Designer Guido Maria Kretschmer in Berlin ging es am Dienstagabend recht familiär zu. Schauspielerin Wörner (54), die gemeinsam mit ihrem Sohn Jacob Lee Seliger kam, sagte am Rande der Show: «Wir sind mit Guido sehr eng befreundet und Jacob und Guido kennen sich auch, das ist so ein bisschen Familienunternehmen.»

Auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) brachte Nachwuchs mit - er saß gemeinsam mit seiner Tochter Nina in der ersten Reihe. Modeschöpfer Kretschmer selbst wurde unterstützt von seinem Mann Frank Mutters, für den es auf dem roten Teppich ein Küsschen gab.

Auf dem Laufsteg zeigte Kretschmer (56) im Berliner Kraftwerk seine Kollektion für den Onlinehändler About You. Die Gäste, darunter weitere Promis wie Verona Pooth, sahen französisch angehauchten Schick in Dunkelblau, Grau und Beige. Geht es nach Kretschmer, trägt Frau im Herbst und Winter 2021 taillierte Mäntel, Seidentops mit Spitze und glitzernde Röcke.

Wörner und Kretschmer engagieren sich seit einiger Zeit auch gemeinsam für den guten Zweck - etwa mit dem Programm Stand Up gegen Belästigung und der Initiative #sicherheim, die sich gegen häusliche Gewalt richtet.