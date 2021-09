LSB Berlin bietet Impftage für Breiten- und Leistungssportler an

Das Angebot im Veranstaltungszelt am Manfred von Richthofen-Haus in der Jesse-Owens-Allee 2 gilt für Freizeit-, Breiten- und Leistungssportler. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Schon am Sonntag (12. September 2021) bietet der LSB am selben Ort gemeinsam mit dem ISTAF von 08 bis 20 Uhr Impfungen an.